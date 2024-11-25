Mide bulandıran Sıla bebek olayında şüphe uyandıran bir kötü haber daha!

25 Kasım 2024 03:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 04:05

Tekirdağ'da istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesinden kötü haber geldi. Olayın haberini aldığından beri Sıla bebeğin annesi olan kız kardeşine ateş püsküren teyze Elif Akyüz'ün ölüm haberi şüphe doğurdu. İşte detaylar...

Tekirdağ​'da cinsel istismar​ ve darp​ sonucu ölen 2 yaşındaki Sıla​ bebek olayında teyze Elif Akyüz'den acı haber geldi. Olayı duyduğu andan itibaren basına yaptığı açıklamalarıyla üzüntüsünü dile getiren teyzenin intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

TEYZE ÖLMÜŞ HALDE BULUNDU

Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri'nin küçük Sıla'yı komşularının evine bıraktığı ve bebeğin burada kötü muamele gördüğü ortaya çıkmıştı. Anne Yeniçeri'nin istismar bulgularını fark etmesine rağmen bu bilgileri sağlık ekiplerinden gizlediği tespit edilmişti. Annenin geçtiğimiz günlerde hapishanede intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz'ün gece 03.00 sıralarında, ikamet ettiği Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katından atladığı öne sürüldü. Teyzenin Sıla bebeğin ölümü sonrası bunalıma girdiği iddia edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü tespit etti.

TEYZENİN BUNALIMDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Sıla Yeniçeri'nin yaşadığı trajedi, aile üzerinde derin izler bıraktı. Sıla bebek ölmeden önce 30 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, bu süreçte Elif Akyüz her gün hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan acının ardından aile büyük bir travma yaşarken, Elif Akyüz'ün bu sürecin etkisinden kurtulamadığı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.