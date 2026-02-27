Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hakaret eden şüpheliye kamu davası

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e, dini değerleri hedef alarak hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e hakaret eden şüpheliye kamu davası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 17:22

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Korkmaz hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından dava açıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş’i hedef alan ve kamuoyunda tepki çeken ifadeler kullandığı belirtilen Mehmet Emin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli, 8 Şubat 2026 tarihinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Güneş’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve söz konusu paylaşımın sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda infiale yol açtığı kaydedildi. Tepkilerin ardından şüphelinin sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi.

Hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 17 Nisan 2026 tarihinde görüleceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeynep Güneş Akgün'e destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı fotoğraf
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.