Mika Raun ve erkek arkadaşının test sonucu ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medyada yayın yapan gerçek adı Mikail Can Kurnaz isimli şahıs geçtiğimiz ay gözaltına alındıktan sonra ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanmıştı.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Mika Raun ve arkadaşı Batuhan Can'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batuhan Can'a ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.