Banu İriç
Editor
 Banu İriç

Mika Raun ve erkek arkadaşının test sonucu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mika Raun Can'ın test sonucu çıktı. Mika Raun ve erkek arkadaşının testleri pozitif sonuç verdi.

24.02.2026
20:53
24.02.2026
21:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medyada yayın yapan gerçek adı Mikail Can Kurnaz isimli şahıs geçtiğimiz ay gözaltına alındıktan sonra ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklanmıştı.

Mika Raun ve erkek arkadaşının test sonucu ortaya çıktı

MİKA RAUN VE ARKADAŞININ UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Mika Raun ve arkadaşı Batuhan Can'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batuhan Can'a ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mika Raun ve erkek arkadaşının test sonucu ortaya çıktı
