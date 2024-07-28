Milli İstihbarat Akademisi çalıştayı Ankara'da başladı!

28 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 12:08

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Köse, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bir istihbarat topluluğu oluşturmanın, akademinin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Çalıştaya katılan akademisyenlerin varlığı ve katkılarının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Köse, "Bugün biz istihbarata yaklaşırken akademik bir perspektiften bu işin gelişimine katkı sağlayacak bir topluluğuz. Bu işin uzmanları on yıllardır Türkiye'de, dünyada önemli katkılar yaptılar ama buradaki topluluk bu işin akademik gelişmesine katkı sağlayacak bir topluluk." diye konuştu.

İstihbarat çalışmalarının temel dönüm noktası ve akademik literatürün önemli ölçüde geliştiği dönemin 1990 sonrasına denk geldiğini aktaran Köse, "Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Soğuk Savaş'a dair önemli arşiv belgeleri tasnif dışı oluşmaya başlıyor ve istihbaratçı olarak çalışan farklı disiplinlerden akademisyenlerin hem arşiv belgeleri hem de bu işin pratiğini yapan insanlarla etkileşmeleri yaygınlaştıktan sonra 90'larla birlikte aslında istihbarat çalışmaları disiplinin gelişmeye başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünya siyasetinde daha etkin rol oynamak isteyen aktörlerin hemen hemen hepsi, istihbarat alanındaki çalışmalara ağırlık veriyorlar. Bu konuda bütçelerini artırıyor ve akademiyle angajmanlarını artırıyorlar bunu görebiliyoruz. Bazıları tabii daha kapalı devre yapıyor, bazıları daha açık yapıyorlar ama genel olarak özellikle çok kutuplu dünyaya geçiş süreci bu dönüşümü sağlıyor."

Türkiye'nin yeni açılım alanları olduğunu anlatan Köse, "Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Somali'de gittikçe artan bir kapasitesi var. Özellikle askeri, polis ve başka alanlarda da gelişme var ama bunların biraz daha stratejik bir nosyonla geliştirilmesi açısından istihbarata daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı." şeklinde konuştu.