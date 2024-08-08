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Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji cevaplarını yayınladı! 'Vatan için her an her yerde' mesajı dikkat çekti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:33
Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji cevaplarını yayınladı! &#039;Vatan için her an her yerde&#039; mesajı dikkat çekti

Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde yayınladığı ve sosyal medyada günlerce cevapları tartışılan kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Cevaplar arasında 'Vatan için her an her yerde' mesajı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en hassas ve en kritik birimlerinden birisi olan Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemlerde yaptığı faaliyetler ile birlikte vatandaşların dikkatini çekiyor. 

Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji cevaplarını yayınladı! 'Vatan için her an her yerde' mesajı dikkat çekti - 1. Resim

MİT'in resmi internet sitesinden yayınladığı sorular sonrasında, sosyal medyada cevapları uzun süre tartışılmıştı. MİT yayınladığı 5 tane kriptoloji sorularının cevaplarını yine internet sitelerinden paylaştı.

İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji cevaplarını yayınladı! 'Vatan için her an her yerde' mesajı dikkat çekti - 2. Resim

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, "Vatan için her an her yerde" mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

"SİZLERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk'ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü:

"Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Milli İstihbarat Teşkilatı kriptoloji cevaplarını yayınladı! 'Vatan için her an her yerde' mesajı dikkat çekti - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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