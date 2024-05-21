Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım!

21 May 2024 17:22 - Güncelleme : 21 May 2024 17:32

İbrahim Kalın yönetimindeki Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi hesabından 5 tane kriptoloji sorusu paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren sorular binlerce paylaşım alırken, kullanıcılar soruları çözmekte zorlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi bünyesinde açılan Milli İstihbarat Akademisi 6 Ocak 2024 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek, Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Resmi hesaptan paylaşılan sorular ise şu şekilde:

1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?

2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?