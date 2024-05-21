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Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
21 May 2024 17:22 - Güncelleme : 21 May 2024 17:32
Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım!

Milli İstihbarat Teşkilatı resmi hesabından kriptoloji soruları yayınladı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

İbrahim Kalın yönetimindeki Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi hesabından 5 tane kriptoloji sorusu paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren sorular binlerce paylaşım alırken, kullanıcılar soruları çözmekte zorlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi bünyesinde açılan Milli İstihbarat Akademisi 6 Ocak 2024 tarihinde faaliyetlerine başladı. 

Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım! - 1. Resim

Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek, Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım! - 2. Resim

Resmi hesaptan paylaşılan sorular ise şu şekilde:

1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?

2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?
 
3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki "AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ" ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)
 
4- Şifreli metinde hangi mesaj gizli?

MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE

5. Soru ise şu şekilde:

Milli İstihbarat Teşkilatından sürpriz adım! - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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