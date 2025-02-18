Milli Muharip Uçak KAAN'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilgi! Ortak proje gündemde

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) KAAN ile ilgilendiğini ve iki ülkenin ortak bir hava platformu üzerinde çalışabileceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olarak kabul edilen IDEX 2025, Abu Dabi'de kapılarını açtı. Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü fuar, önemli görüşmelere de ev sahipliği yapıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, KAAN'ın uluslararası ilgisinin arttığını ve BAE'nin de projeye ilgi duyduğunu söyledi.

TUSAŞ VE BAE'DEN ORTAK HAVA PLATFORMU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu ve bu platform için de daha önce BAE tarafının çeşitli girişimleri bulunduğunu belirten Demiroğlu, bu sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizdi. Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde olmadıklarına dikkati çeken Demiroğlu, BAE ile beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetleri olduğunu ifade etti. BAE tarafının da buna çok sıcak baktığını ve ilerleyen günlerde daha güzel haberler paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

"ANKA-3 İÇİN DURMADAN ÇALIŞILIYOR"

Türkiye'de de kamuoyunda ANKA-3 ile ilgili ciddi bir merak ve beklenti olduğuna değinen Demiroğlu platformu daha da geliştirmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. Testler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri ile koordineli ilerlediklerine işaret eden Mehmet Demiroğlu, THK'nin isteklerini göz önünde bulundurarak canlı ve saha denemeleri yapmayı planladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda dahili yuvalardan mühimmat atış yaptıklarını ve bunların artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen Demiroğlu, "Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, ANKA-3'ün envantere gireceği tarih için ise net bir tarih vermenin doğru olmadığını belirtirken, "Ancak çok uzak olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"BAE, KAAN İLE İLGİLENİYOR"

Mehmet Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının KAAN projesinde çalıştığının altını çizerek, “Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul" diye açıkladı.

Halihazırda Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalıştıklarına değinen Demiroğlu, diğer ülkeler için de gelişme olabileceğini, "Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler" ifadeleriyle duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü, bu yılın sonuna doğru KAAN'ın ikinci prototipinin, yeni yılın başında da üçüncü prototipinin havalanacağını açıkladı.

KAAN, 2028 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Mehmet Demiroğlu, hem TUSAŞ'ın hem de diğer firmaların KAAN'ın belirlenen tarihlerde teslim etmek için çok yoğun çalıştığını ifade ederek, ilk teslim için 2028 yılına işaret etti.