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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:50

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler: ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere hitap etti. Bakan Güler konuşmasında “Atalarımız ne demiş: ‘İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge’. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:50

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Azerbaycan’da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere seslendi.

HABERİN ÖZETİ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler: ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ve Özbekistan savunma bakanları ile birlikte Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde askerlere seslendi.
Tatbikat, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ve TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla izlendi.
Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan unsurlarının tatbikatı planlama ve icra aşamalarında başarıyla tamamladığını belirterek katılımcıları tebrik etti.
Güler, 'İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge' sözünü hatırlatarak, bölgedeki durumlar nedeniyle en iyi şekilde hazırlanıp sulh içinde yaşanacağını ifade etti.
Konuşmasında tatbikatı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve komuta kademelerine tebrik ve başarı dileklerini iletti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

“‘HAZIR OL CENGE’ DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞANSIMIZ YOK”

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile tatbikatı izleyen Bakan Yaşar Güler, "Sayın Bakanlar, Değerli Kardeşlerim, bugün sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı kardeşlerimizin hem planlaması hem de icrasında mükemmel bir tatbikatı başarıyla bitirdiğini ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle bütün tatbikata katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Atalarımız ne demiş: ‘İstiyorsan eğer sulh-u salâh, hazır ol cenge’. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak ‘Hazır ol cenge’ demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız. Ben bir kez daha hem planlamayı yapan kardeşlerimi hem de bugün başarıyla tatbikatımızı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve Komuta Kademelerini hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.

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ETİKETLER
#azerbaycan
#yaşar güler
#Zakir Hasanov
#Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı
#Şuhrat Halmuhamedov
#Gündem
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