Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov arasında kritik güvenlik zirvesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.