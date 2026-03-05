İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili MSB'den flaş açıklama! "Cevap hakkımız saklıdır"

İran'dan ateşlenip, Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen bir füze havada imha edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konuma gündeme geldi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunmasını öncelediğini kaydeden MSB, "Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. MSB, terör örgütü PJAK'ın İran'daki faaliyetlerine de değindi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE KİTLESEL GÖÇ İHTİMALİ

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PJAK’IN İRAN’DAKİ FAALİYETLERİ

Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz.

KKTC’NİN GÜVENLİĞİ

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz"