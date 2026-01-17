Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabulünde fotoğraf görüşmenin önüne geçti! Fatih Atik ve Şamil Tayyar'dan farklı yorum

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildiği anların fotoğrafı tartışma konusu oldu. TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik, görüşmede neler konuşulduğunu açıklarken Şamil Tayyar da fotoğraftaki oturma düzenine tepki göstererek "Ne olursa olsun o görüntüyü vermeyeceksin" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 02:09

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer alırken ortaya çıkan fotoğrafla tartışma konusu oldu.

ŞAMİL TAYYAR ÖNCE PAYLAŞIM YAPARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşmeyle ilgili Milli 'nın paylaştığı fotoğrafta Tom Barrack'ın tek başına oturması ve ABD ile Türk heyetinin karşılıklı oturması farklı yorumlara neden oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabulünde fotoğraf görüşmenin önüne geçti! Fatih Atik ve Şamil Tayyar'dan farklı yorum

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili ve TGRT Haber yorumcusu Şamil Tayyar "Herkes elini vicdanına koysun, bu fotoğrafa baksın, ne hissettiğini söylesin. Sonra birlikte yorumlayalım." cümleleriyle duruma tepki gösterdi.

Tayyar, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Deniyor ki eskiden de böyleydi. ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir. Bir de uluslararası ilişkilerde ‘mütekabiliyet’ esası var.

"BELKİ DE HAYIRLI OLDU"

Bizim Washington büyükelçimiz, ABD Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını ziyaret etse, oturma düzeni böyle mi olurdu? Oturma şekli, koltuk boyu, masa sırası, bekleme süresi, velhasıl her detaya anlam yüklendiğini biliyoruz. Bu ülkeler, dünyanın jandarmalığına soyunan ABD ve İsrail gibi ülkeler olunca her detay daha anlamlı hale geliyor.

Ayrıca. Biz Cumhurbaşkanımızın uluslararası seyahatlarında gördüğü yakın ilgiyi biraz da gururumuzu okşayan görüntüler üzerinden yorumlamadık mı? Velhasıl, neresinden bakarsak bakalım, bu fotoğraf karesi olmadı. Belki de hayırlı oldu, sıkıntılı protokol düzeltilir."

https://x.com/samiltayyar27/status/2012186016510271579

"MAHALLENİN AĞASI GİBİ OTURAN BİR ADAM VAR"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında da değerlendirilen konuyla ilgili yorumda bulunan Şamil Tayyar "Karşıdan çektiğinizde tek başına mahallenin ağası gibi oturan bir adam var, diğer tarafta Türk heyeti var, diğer tarafta Amerikan heyeti varmış gibi gözüküyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabulünde fotoğraf görüşmenin önüne geçti! Fatih Atik ve Şamil Tayyar'dan farklı yorum

CEM KÜÇÜK: ABD BÜYÜKELÇİSİ OLDUĞU İÇİN TEPKİYE NEDEN OLDU

Programda fotoğrafla ilgili görüşünü paylaşan gazetesi yazarı Cem Küçük de fotoğraftaki kişinin ABD Büyükelçisi olduğu için tepkilere neden olduğunu belirtti.

Küçük "Arjantin heyeti gelse, Ürdün heyeti gelse bir şey olmaz ama Türkiye'de ABD'ye haklı olarak büyük bir tepki var, ABD ne yapsa batar." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabulünde fotoğraf görüşmenin önüne geçti! Fatih Atik ve Şamil Tayyar'dan farklı yorum

TAYYAR İLE ATİK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise fotoğrafa tepkinin gereğinden fazla abartıldığını belirterek konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü anlattı. Yetkililerin, durumun tartışma nedeni olmasından ötürü rahatsız olduklarını söyleyen Atik, bu oturma düzeninin değiştirilmeyeceği bilgisini de verdi.

Atik, görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD heyetinin Suriye'deki YPG'ye yönelik operasyonlar hakkında konuştuklarını anlattı.

Fotoğraftan ziyade ne konuşulduğunun önemli olduğuna dikkat çeken Atik'e Şamil Tayyar'dan karşı bir yorum geldi ve Tayyar "O da önemli kardeşim. Ne olursa olsun, o görüntüyü vermeyeceksin, kimse kusura bakmasın." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Güler ile Tom Barrack görüştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye ile 'güçlü ortaklık' vurgusu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'den yeni operasyon: YPG ve rejim kalıntıları temizleniyor
ETİKETLER
#abd
#suriye
#savunma bakanlığı
#genelkurmay başkanı
#Tom Barrack
#Genelkurmay Kavşağı
#TÜRKİYE
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.