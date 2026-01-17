Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabulünde fotoğraf görüşmenin önüne geçti! Fatih Atik ve Şamil Tayyar'dan farklı yorum

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer alırken ortaya çıkan fotoğrafla tartışma konusu oldu.

ŞAMİL TAYYAR ÖNCE PAYLAŞIM YAPARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğrafta Tom Barrack'ın tek başına oturması ve ABD ile Türk heyetinin karşılıklı oturması farklı yorumlara neden oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili ve TGRT Haber yorumcusu Şamil Tayyar "Herkes elini vicdanına koysun, bu fotoğrafa baksın, ne hissettiğini söylesin. Sonra birlikte yorumlayalım." cümleleriyle duruma tepki gösterdi.

Tayyar, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Deniyor ki eskiden de böyleydi. ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir. Bir de uluslararası ilişkilerde ‘mütekabiliyet’ esası var.

"BELKİ DE HAYIRLI OLDU"

Bizim Washington büyükelçimiz, ABD Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını ziyaret etse, oturma düzeni böyle mi olurdu? Oturma şekli, koltuk boyu, masa sırası, bekleme süresi, velhasıl her detaya anlam yüklendiğini biliyoruz. Bu ülkeler, dünyanın jandarmalığına soyunan ABD ve İsrail gibi ülkeler olunca her detay daha anlamlı hale geliyor.

Ayrıca. Biz Cumhurbaşkanımızın uluslararası seyahatlarında gördüğü yakın ilgiyi biraz da gururumuzu okşayan görüntüler üzerinden yorumlamadık mı? Velhasıl, neresinden bakarsak bakalım, bu fotoğraf karesi olmadı. Belki de hayırlı oldu, sıkıntılı protokol düzeltilir."

https://x.com/samiltayyar27/status/2012186016510271579

"MAHALLENİN AĞASI GİBİ OTURAN BİR ADAM VAR"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında da değerlendirilen konuyla ilgili yorumda bulunan Şamil Tayyar "Karşıdan çektiğinizde tek başına mahallenin ağası gibi oturan bir adam var, diğer tarafta Türk heyeti var, diğer tarafta Amerikan heyeti varmış gibi gözüküyor." dedi.

CEM KÜÇÜK: ABD BÜYÜKELÇİSİ OLDUĞU İÇİN TEPKİYE NEDEN OLDU

Programda fotoğrafla ilgili görüşünü paylaşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de fotoğraftaki kişinin ABD Büyükelçisi olduğu için tepkilere neden olduğunu belirtti.

Küçük "Arjantin heyeti gelse, Ürdün heyeti gelse bir şey olmaz ama Türkiye'de ABD'ye haklı olarak büyük bir tepki var, ABD ne yapsa batar." dedi.

TAYYAR İLE ATİK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise fotoğrafa tepkinin gereğinden fazla abartıldığını belirterek konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü anlattı. Yetkililerin, durumun tartışma nedeni olmasından ötürü rahatsız olduklarını söyleyen Atik, bu oturma düzeninin değiştirilmeyeceği bilgisini de verdi.

Atik, görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD heyetinin Suriye'deki YPG'ye yönelik operasyonlar hakkında konuştuklarını anlattı.

Fotoğraftan ziyade ne konuşulduğunun önemli olduğuna dikkat çeken Atik'e Şamil Tayyar'dan karşı bir yorum geldi ve Tayyar "O da önemli kardeşim. Ne olursa olsun, o görüntüyü vermeyeceksin, kimse kusura bakmasın." dedi.