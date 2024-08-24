Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümünü kutladı! "Teröre darbe indirdik..."

24 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:57

Türkiye, sınır hattını terörden temizlemek amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatlarında 3 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Kişilerle değil bizzat terörün kendisiyle mücadele edeceğiz' diyerek duyurduğu operasyonların üstünden tam 8 yıl geçti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 24 Ağustos 2016'da başlatılan operasyonların 8. Yıl dönümünü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı’nın 8’inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.