Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümünü kutladı! "Teröre darbe indirdik..."
Türkiye, sınırlarını güvende tutmak için 8 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdi. 24 Ağustos 2016’da başlatılan operasyonun yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı önemli bir mesaj yayınladı.
Türkiye, sınır hattını terörden temizlemek amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatlarında 3 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Kişilerle değil bizzat terörün kendisiyle mücadele edeceğiz' diyerek duyurduğu operasyonların üstünden tam 8 yıl geçti.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 24 Ağustos 2016'da başlatılan operasyonların 8. Yıl dönümünü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:
DEAŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı’nın 8’inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.
DEAŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 8’inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler… pic.twitter.com/RiNuSBB6hU
DEAŞ başta olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 8’inci yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler… pic.twitter.com/RiNuSBB6hU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2024