Milli Savunma Üniversitesi mezunlarını verdi!

11 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:26

Milli Savunma Üniversitesinin Yeni Levent yerleşkesinde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kutlama mesajı okundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumu, istikrarsız ve sürekli değişen güvenlik ortamının "caydırıcı ve sürekli harbe hazır" bir silahlı kuvvetleri zorunlu kıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin böylesine kritik ortamda ülkenin ve asil milletin hak ile menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden büyük azim ve kararlılıkla görevlerini yaptığını belirten Bayraktaroğlu, TSK'nın başarısının ana unsurunun eğitimli insan gücü olduğunu kaydetti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, TSK'nın her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çekerek;

"Türk milletinin bağrından çıkan ve onun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin insana yaptığı yatırımın en güzel örneği Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki komuta kademesini yetiştiren ve şu an içinde bulunduğumuz bu ilim ve irfan yuvasıdır. Değerli öğretim üyelerimiz; subaylarımıza verdiğiniz akademik eğitimin başarısı sizlerin gayret, emek ve katkısıyla mümkün olmaktadır. Sizlerin zor zamanda olsa bile kutsal olan bu görevi bilgi ve tecrübelerinize en güzel şekilde yaptığımıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Mezun olan subayları gönülden kutladığını dile getiren Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"ASİL MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sizlerden beklentimiz, sürekli öğrenme anlayışına bireysel ve mesleki gelişiminizi birinci önceliğiniz olarak benimseyiniz. İlgi ve sorumluluk alanındaki bilgilerinizi geliştiririz. Uzmanlaştığınız konularda ve tecrübelerinizde Silahlı Kuvvetlerimize en yüksek kanıtları sunmanızdır. Unutmayınız ki bu coğrafyada başarılı olmak, var olmak demektir, sizlere güveniyoruz. Dost ve kardeş ülkenin kıymetli subayları; bu yuva daima sizlerin yanında olacaktır. Sizler ülkelerin arasındaki ilişkilerimizin geliştirilmesinde öncü olacaksınız. Sizlere her zaman gönül kapımız açıktır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine kararlılıkla ilerlerken bu kıymetli yuva geleceğin komutanlarını yetiştirmeye devam ederken bizler de hudutlarımızın güvenliğini sağlamasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

"15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ ÇOK BÜYÜK ZARAR VERDİ!"

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Osmanlı İmparatorluğunun büyük bir askeri güçken gerileyerek, zayıflayıp, savaşları kaybetmesin nedenlerinden birisinin nüfusun artmaması ve nitelikli komutan yetiştirememek olduğunu söyledi.

Ardından bir asır çok ciddi bir şekilde subay yetiştirmek için mücadele edildiğini belirten Afyoncu, "Kurmay sistemi kuruluyor. Yaklaşık 2 asırdır, kurmay sistemimiz dünyanın en eski kurmay sistemlerinden birisi. 19. yüzyılın sonlarında sistem oturuyor, o sistemden Atatürk, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak gibi çok üst düzey komutanlarımız yetişiyor." İfadelerini kullandı.

Prof. Dr. Afyoncu, 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok ciddi yara aldığını anlattı.

En ciddi yarayı ise kurmay sisteminin aldığına dikkati çeken Afyoncu, "Çünkü kurmay subaylar, kurmay sistemi tamamen FETÖ tarafından ele geçirilmiş. Kurmay subayların yüzde 80'den fazlası FETÖ'nün elemanı olmuşlar. Darbe gününde dikkat ettiyseniz çoğu yerde kurmay subayları ve kurmay subay öğrencilerini görürsünüz." Dedi. Rektör Afyoncu, bu durumun kurmaylık sisteminde ciddi bir güven erozyonuna sebep olduğunu, sistemin Genelkurmay ve Bakanlıkla yeniden tasarladığını, dünya örneklerinin gözden geçirildiğini söyledi.

Kurmaylığın imtiyazdan ziyade ihtisas eğitimi haline getirildiğinin altını çizen Afyoncu, "2017 yılından itibaren karargâh subaylığı eğitimi başladı. Günümüzde Silahlı Kuvvetlerdeki subaylarımızın yüzde 11'i karargâh subaylığı ve komuta kurma eğitimi almış subaylarımızdan oluşuyor. Bugüne kadar 655’i dost ve müttefik ülkelerden, 3 bin 123 subayımızı harp enstitülerinden mezun ettik." Bilgisini verdi.

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Dönem birincilerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu tarafından diplomaları takdim edildi. Dönem ikincileri 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, dönem üçüncüleri ise MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden diplomalarını aldı.