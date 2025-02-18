Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu açıkladı! Askeri hastaneler yeniden açılıyor

Katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Milli Savunma Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu gündeme dair kritik açıklamalar gerçekleştirdi.

Ordudan ihraç edilen teğmenler hakkında da konuşan Afyoncu; 7 kez izin istemişler, 8 kez 'hayır' denilmiş. Öğrenciler 'Yapmayın' denilen şeyi ısrarla yapmışlar. Burada problem, Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik. Orada sadece 5 Teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok Teğmen ceza aldı.' İfadesini kullandı.

ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILACAK MI?

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimden sonra 2016 yılında kapatılmasına karar verilen Askeri Hastanelerin yeniden açılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Afyoncu; "Biz üniversitemizde doktor da yetiştiriyoruz artık. Askeri hastanelerin yeniden açılması hakkında da çalışmalar devam ediyor.

Kuvvet Komutanlarımız ve ilgili Bakanlıklarımız konuyu Cumhurbaşkanımıza iletti. Bu konuda bir çalışma var." dedi

"FETÖ VAZGEÇMİYOR!"

FETÖ'cülerin halen askeri okullara girmeye çalıştığını belirten Afyoncu; "15 Temmuz'da bütün askeri eğitim kurumları çökmüş, 16 bin askeri öğrenciyi başka okullara naklediyorsunuz, 23 binden fazla insanı ihraç ediyorsunuz. Şunu net söylüyorum; başta sivil üniversiteler olmak üzere, bugün hala birçok devlet kurumunda kripto FETÖ'cüler var.

Devletin istihbarat raporlarında, hala askeri okullara sızmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tespit edersek almıyoruz. Çünkü vazgeçmiyorlar. Bunun tamamını tespit etmeniz mümkün değil. 12 Şubat 2012 MİT krizinden sonra bazı FETÖ'cüler farklı gruplara girdi. Bunun içinde sol örgütler de var." şeklinde konuştu.