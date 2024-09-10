Milli sporcu Yusuf Nalçacı'ya okul çıkışı silahlı saldırı!

10 Eylül 2024 11:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:38

Milli sporcu Yusuf Nalçacı, okul çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Nalçacı’nın tedavisi sürerken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir okul çıkışında meydana gelen olay dehşete düşürdü. Okuldan çıkan Türkiye Şampiyonu Milli sporcu Yusuf Nalçacı’nın yanına gelen henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs Nalçacı'yı silahla ateş etti.

YUSUF NALÇACI'YA SİLAHLI SALDIRI

Zanlı, saldırı sonrası hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Saldırı sonucunda kolundan yaralanan Yusuf Nalçacı’ya ilk müdahale öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaparak Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan Yusuf Nalçacı’nın kolunda bilye olduğu belirlendi. Milli sporcunun tedavisi devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için ekipler çalışma başlattı.