Milli tanklar ilk defa kafesli görüntülendi!

22 May 2024 17:15 - Güncelleme : 22 May 2024 17:15

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları sonrasında başlatılan FIRAT-M60T Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki M60T tankları, çeşitli modifikasyon ve değişikliklerle modernize edilerek M60TM adını aldı.

Tank ve personelin güvenliğini üst seviyeye çıkaran sistemler sayesinde tankın savaş yeteneği de arttırıldı.

Tankların dışına entegre edilen zırhlar ilk defa sahada denendi. Kafes ismi verilen bu zırhlar sayesinde, dışarıdan gelecek her türlü saldırılara karşı hem askeri personelin hem de tankın zarar görmemesi hedefleniyor.