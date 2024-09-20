Milli teknolojinin önünü kesen isim! Aselsan’ın ürettiği yerli telefonlara Osman Kavala engeli

20 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:31

Türkiye’nin kendi ürettiği yerli ve milli telefon ‘Aselsan 1919’ 1992 yılında Aselsan’da çalışan mühendisler tarafından üretildi. Tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan cep telefonunun gelişmesini engelleyen isim ise, bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüsle müebbet hapse çarptırılan Osman Kavalaydı.

ASELSAN, kara ve deniz sistemleri ile ihracat sözleşmelerine imza attı! Anlaşmanın değeri dudak uçuklattı

ASELSAN, kara ve deniz sistemleri ile ihracat sözleşmelerine imza attı! Anlaşmanın değeri dudak uçuklattı

Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dev bir adım daha atıldı

Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dev bir adım daha atıldı

Türkiye​, kendisine uygulanan ambargolardan dolayı yerli üretimi hızlandırmak adına, bugün ileri teknoloji ürünlerini Türkiye’ye kazandıran Aselsan​ şirketini kurdu. Aselsan’da çalışan mühendisler yerli telefon üretmeye karar verdi. Yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda Aselsan 1919 adlı telefon üretildi. Telefon sektöründe döneminin en gelişmiş telefonlarından birisi olan Aselsan 1919, aynı zamanda titreşim özelliğine sahip ilk cep telefonuydu.

İngiltere’de düzenlenen uluslararası teknoloji fuarında, telefon kategorisinde ‘en iyi telefon’ ödülüne layık görülen Aselsan 1919, 10 ülkeye ihraç edilerek yüzbinlerce satış gerçekleştirmişti.

Dönemin Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Gerçeker, Aselsan 1919 telefonları hakkında yaptığı bir konuşmada; “Telefon sektöründe çok yoğun bir rekabet var. Bizde bu alanda geri kalmamak adına reklam işlerimizi KVK firmasına vermiş bulunuyoruz” demişti.

YERLİ TEKNOLOJİYE KAVALA ENGELİ!

Dönemin Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Gerçeker'in duyurduğu bu gelişme sonrasında, Aselsan 1919 telefonlarının tanıtımı için Osman Kavala'nın ortağı olduğu KVK şirketi görevlendirildi.

Aselsan 1919 telefonlarının halk arasında tanıtımının ve telefon satan bayilere duyurulması adına görevlendirilmiş KVK şirketi, Aselsan'ın ürettiği telefonlar yerine, Finlandiyalı marka Nokia​'nın tanıtımını yapmış ve Aselsan 1919 telefonlarının piyasada tanınmasının önüne geçilmişti.

İlerleyen süreçlerde patent alma noktasında sorunlarla karşı karşıya kalan şirket, telefon üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.

350 MİLYAR DOLARLIK ZARAR!

Aselsan'ın yerli telefon üretimini durdurduğu tarihten günümüze kadar gelen süreçte, yurtdışından ithal ettiğimiz telefonların tahmini fiyatı 108 Milyar 549 Milyon Dolar olduğu öğrenildi.

Aselsan'ın kendi imkanları ile üretip geliştirdiği yerli telefonlarımız, Osman Kavala tarafından akamete uğratılmasaydı, ihracat potansiyeli bakımından tahmini 350 Milyar Dolar ülkemize kazandırılmış olacaktı.