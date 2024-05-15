Milli ve Yerli unsurlar uluslararası arenada göz doldurdu!

15 May 2024 16:05 - Güncelleme : 15 May 2024 16:07

7 Mayıs'ta başlatılan, Deniz Kuvvetleri ve bağlı Komutanlıkların, harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanan Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı,18 Mayıs'a kadar devam edecek.

MAVİ VATANIMIZI KARARLILIKLA KORUYORUZ!

Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin katılım sağladığı Seçkin Gözlemci Günü’nde, yerli ve millî platformlar ve sistemler ön planda yer aldı. Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı’nda kullanılan yerli ve millî ürünlere ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

“Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amacımız; güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azamî oranda yerli ve millî imkanlarla sağlamaktır. Başkanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizde yerli ve milli imkân ile kabiliyetleri azami oranda kullanmaktayız.

Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve millî imkân ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve millî ürün de yer almaktadır.

Bu vesileyle tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kıymetli personeli ile savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayii ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ’lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.”