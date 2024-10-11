Milton Kasırgasından kaçmak isteyen cinsel suçlular sığınaklara alınmadı! "ABD'de uygulanan caydırıcı cezalar ülkemize uyarlanabilir"

11 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:00

ABD'de yüzyılın en büyük kasırgası başladı. Milton Kasırgası olarak adlandırılan doğal afetten, bölgede yaşayan vatandaşların korunması için tahliyeler başladı. Florida'da başlayan kasırga şu ana kadar 16 can aldı. ABD yönetimi bu süreçte pedofili ve cinsel suçlardan hüküm giymiş suçluları hiçbir şekilde korunmalı alana almayacaklarını ve sığınakların suçlular için kapalı olduğunu duyurdu. Alınan bu kararı tgrthaber.com'a değerlendiren Öğr.Gör. Yeliz Albayrak; ABD'nin aldığı bu karar caydırıcılık noktasında etkili olabileceğini dile getirerek benzer önlemlerin ülkemizde de hayata geçirilebileceğini ifade etti. İşte detaylar...

ABD​'de başlayan ve şu ana kadar 16 kişinin ölümüne sebep olan Milton Kasırgasından daha da fazla vatandaşın zarar görmemesi için çeşitli önlemler alınıyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını ve sığınaklara yerleşmesini sağlayan Florida​ yönetimi, bölgede bulunan hüküm giymiş suçlular için farklı bir karar aldı. Pedofili ve cinsel suçlardan ceza alan suçluların sığınaklara girişine izin vermeyen yönetim, aynı şekilde suçlardan ceza almış ve daha sonra cezaevinden çıkan kişilerin de girişini kabul etmiyor.

Amerika’da cinsel suçtan hüküm giyenler, ömür boyu kayıt altına alınıyor. Suçlunun okul ve park gibi çocukların toplandığı yerlere yakın yaşaması yasak ve adres bilgileri kamuya açık. Yani eğer mahallenizde suçlu varsa haberiniz oluyor. Yüzyılın kasırgasında cinsel suçluların sığınabileceği tek yer hapishane olarak belirlendi.

ABD'nin uyguladığı bu kararı değerlendiren ve Türkiye'de de caydırıcı cezaları uygulamaya alma noktasında neler yapılabileceğine dair konuları tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak çok özel ve dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi.

SUÇLULAR TOPLUMDAN UZAK TUTULUYOR!

Önemli ve gündemde kalması gereken çok kıymetli bir konu olarak görüyorum bu konuyu. Ülkemizde hayata geçecek yeni açıklanan 10. Yargı paketinin içerisinde de ehemmiyetle ele alınan bir mevzu. Haberimizin konusu olan Amerika’daki Milton Kasırgasının etkilerini zaten bütün uluslararası kamuoyu da dikkatle takip ediyor. Bu kadar ölümcül ve zorlayıcı bir ortamda cinsel suçlar işleyen insanların sığınakları alınmaması gibi bir konu var. Florida eyaletinde daha önce de uygulanan bir şey ki 2019 yılında Dorian Kasırgasın’da da aynı şey söz konusu olmuştu.

Hatta bu insanların yerinin hapishaneler olması gerektiğini ve bu insanların nerelere sığınabilecekleri konusunda uzun tartışmalar yaşanmıştı. Fakat kamuoyunun tepkisi cinsel suçlardan veya pedofili gibi suçlardan ya da çocuklara ve özellikle kadınlara zarar veren suçlardan hüküm giymiş olan insanların, toplum içerisine karışmama ya da acil durum dahi olsa güvenli alanlarda bulunmama, topluluk içerisine özellikle çocukların olduğu yerlere dahil edilmemesine şu anda çok özen gösteriyor.

TÜRKİYE'DE MECLİSE SUNULACAK

Yıllardır süregelen ki bu herkesin de malumudur Amerika'da patlayan Epstein meselesi ya da Pizzagate skandalı gibi konularda da kamuoyu çok büyük bir tepki vermişti. Ama birçoğunun yeterince haberi olmadığı ya da araştırılamadığı için detaylı bilgi alınamadı ve kesin bir yargıya varılamadı.

Hala insanların aklını kurcalayan küresel bir meseledir bu. Çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçların, kadın cinayetlerinin, çocuk tacizlerinin önüne geçilmesi şu anda bizim için en önemli konulardan biri ki ülkemize de gündemde olan bir konu.

Türkiye’de de kadın ve çocuklara yönelik infaz yasasında değişikliklere, güncellemelere hatta daha sert tedbirlere sebep olacak bir güncelleme getirileceğinden bahsediliyor ve bunun için de denetlemek için ayrı bir kurum oluşturulacağını, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı gibi suçların önlenmesine yönelik infaz sisteminde bir yenilik yapılacağından da bahsediliyor ki az önce söylediğimiz üzere 10. Yargı paketiyle meclis gündemine taşınması gereken başlıca konuların başında geliyor.

Şu anda gündemimizde olan adaletle ilgili güncellemeler de cezasızlık algısı, toplumdaki cezasızlık algısının değiştirilmesi için kadına yönelik şiddetin ayyuka çıktığı ve bizim için de artık kırmızı çizgimiz denilen noktada kesinlikle yapılanların cezalandırılması ve caydırıcılık noktasında da önlemler alınması durumu çok önemli.

"SANAL ORTAMLARDA DENETİM ARTTIRILMALI"

Mesela denetimli serbestlik gibi konuların yeniden ele alınması ya da sosyal mecraların son zamanlarda biliyorsunuz discord uygulamasının ya da belli zamanlarda hatta Twitter'a da yasak getirilmişti. Bu gibi uygulamaların artık bir suç mahalli haline gelmesi çocuklara uygulanan şiddette tacizlerde ya da kadın cinayetlerinde şiddetin artık odak noktası haline gelmesi de bizim için çok büyük bir problem ve bu alanlarda da tabii ki siber ve sanal ortamlarda da denetimin sağlanması kesinlikle çok önemli. Yaptırımların daha da sertleştirilmesi, denetim mekanizmalarının çok daha iyi çalışması bizim için çok önemli bir husustur.

Ülkemizde de gündemde olan bu çok can yakan meselenin, son günlerde art arda gelen kadın cinayetlerinin ya da taciz haberleri gibi haberlerin de önünün kesilmesi için ki toplum vicdanına çok rahatsız eden, çok yaralayan haberler bunlar. Bizim geleneğimize, göreneğimize toplum yapımıza çok aykırı olan meselelerdir. Böyle şeylerin propagandasının yapılması ya da sosyal medyada rahatlıkla yayılması gibi konuların önünü almak için, kesinlikle ilerleyen günlerde daha ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor.

"SOMUT ADIMLAR ATILMALI!"

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu konuda somut adımlar atacağına inanıyorum. Bu konular şu anda bizim için çok elzem meseleler. Zira toplumdaki cezasızlık algısının ya da kamuoyunun vicdanının da rahatlatılması için belli kararların alınıp belli adımların atılması gerekiyor. Kadınları ve çocukları korumak bizim için çok çok önemli bir konudur. Ve kesinlikle somut atımlar adımlar atılması gerekiyor.

"ABD İLE AYNI OLAMAZ"

ABD'de uygulanan suçluların toplumdan tamamen uzaklaştırılması ve doğal felaketlerde dahi diğer vatandaşlarla aynı ortama alınmaması durumu söz konusu. Tabi ki uygulamada yüzde yüz ABD ile aynı olmaz. Bizim kendi toplum yapımıza geleneğimize ya da aile yapımıza uygun, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyacak şekilde planlanması ve hayata geçirilmesi caydırıcılık noktasında çok önemli olabilir.

"ÜLKEMİZE UYGUN ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

Umuyoruz ki böyle haberler gelmesin, hepimizin çoluğu çocuğu evladı var. Hiç kimseye hiçbir vatandaşımıza dünya üzerindeki hiçbir canlıya zarar gelmesin. Çok zor günlerden geçiyoruz. Küresel olarak da öyle, ülke olarak da öyle. Katliamların, zulümlerin kesinlikle ardı arkası kesilmediği bir coğrafyada yaşıyoruz biliyorsunuz.

Şu anda Gazze’de yaşanan zulmü, Lübnan'da yaşananları, Orta Doğu'da meydana gelen açlık ve sefaletle mücadele eden milyonlarca insan olduğunu hepimiz görüyor ve şahit oluyoruz.

Kendi içimizdeki bu gibi uygulamaları da hayata geçirerek ve belli işlemeyen noktaları düzeltme yoluna giderek umuyoruz ki ülkemizden gelen böyle kötü haberlerin devamını engellemek konusunda iyi bir sistem inşa ederiz. Dünyada uygulanan caydırıcı önlemleri ülkemizin yapısına uyarlayarak hayata geçirmeliyiz. Bu gibi önlemler caydırıcılık konusunda büyük önem arz ediyor.