

 Onur Kaya

Milyarlık bahis çetesine 41 ilde operasyon: 109 şüpheli gözaltında

Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yasa dışı bahis çetelerine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 109'u gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre şebekenin işlem hacminin 36 milyar lira olduğu tespit edildi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 02:35
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 02:35

ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 2 farklı operasyonunda suç örgütleri çökertildi.

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı operasyonda yasa dışı bahis suç örgütleri çökertildi.
Diyarbakır merkezli operasyonda, 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş işlem hacmine sahip bir suç örgütü çökertildi.
Diyarbakır merkezli operasyon 40 ilde eş zamanlı düzenlendi ve 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır operasyonunda gözaltına alınanlar arasında bir infaz koruma memuru da bulunuyor.
Sandıklı merkezli soruşturmada ise yaklaşık 540 milyon lira işlem hacmine sahip bir suç ağı çökertildi.
Sandıklı merkezli operasyon 17 Nisan'da Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı.
35,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transfer zinciri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. MASAK raporlarına göre suç örgütünün toplam işlem hacmi 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

40 İLDE OPERASYON: 102 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine suç ağına yönelik 21 Nisan’da Diyarbakır merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlendi. Yapılan operasyon toplam 190 şüpheliye ait banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. 14 şüpheliye ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ile 2 arsa hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

Haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 130 şüpheliden 102'si yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal ve finansal veriler üzerinde incelemeler sürdüğü öğrenildi.

İNFAZ KORUMA MEMURU DA ÇETEYLE BAĞLANTILI

Diyarbakır’daki operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan kişiler arasında bir infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi'nde çalışan katip İ.M.K. yasadışı bahis oynadığı şüphesiyle ikametinde gözaltına alındı.

BİR OPERASYON DA SANDIKLI'DA

Sandıklı merkezli soruşturmada ise teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yaklaşık 540 milyon lira işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi. Sandıklı merkez olmak üzere 17 Nisan’da; Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, SIM kartı, banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin hesaplarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1’i ise serbest kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
