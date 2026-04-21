Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma ekipleri, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren çeteye operasyon düzenledi. Ankara merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı. Öte yandan şebekenin 177 milyon liralık para trafiği deşifre edilirken, ele geçirilen kişisel verilerin terör örgütleri ve dolandırıcılarla paylaşıldığı belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 09:08

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara merkezli 9 ilde siber suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

HABERİN ÖZETİ

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda, kişisel verileri terör örgütleri dahil olmak üzere ücret karşılığında satan bir şebeke çökertildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde sorgulandığı yaklaşık 40 farklı sistem erişime kapatıldı.
Örgütün elebaşı olduğu tespit edilen A.B.'nin, sistemi 'bayilik modeli' ile üçüncü şahıslara pazarladığı ve kişisel verileri ücret karşılığında sattığı belirlendi.
Ele geçirilen sistemlerin 'log' kayıtlarında yabancı kişiler ve terör örgütlerinin de bu verileri aktif şekilde kullandığı saptandı.
Şüphelilerin toplam para trafiğinin yaklaşık 177 milyon lira olduğu tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

12 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında gözaltına alınan çoğunluğu 18 yaşından küçük 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

40 FARKLI SİSTEM KAPATILDI

Tutuklananlar arasında şebekenin teknik altyapısını kuran ve yöneten kilit isim de yer aldı. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik incelemelerde, örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılı sunucular üzerinden faaliyet yürüttüğü dijital altyapı büyük ölçüde deşifre edildi.

Bu kapsamda, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde sorgulanabildiği yaklaşık 40 farklı sistem erişime kapatıldı. Ele geçirilen sunucu ve veri depolama sistemleri üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinde çok sayıda veri ve kullanıcı kaydına ulaşıldı.

Sistemlerin kaynak kodlarının, kullanıcı veri tabanlarının ve sisteme erişim sağlayan tüm kullanıcıların "log" kayıtları ele geçirildi. Bu materyaller üzerinde ileri teknik analiz çalışmaları sürdürülüyor. Sistem kullanıcılarının kimliklerinin tek tek deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu kişilere yönelik operasyonlar planlandı.

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

"BAYİLİK" MODELİYLE VERİ SATIŞI

Operasyon kapsamında Mardin'de yakalanan ve örgütün elebaşı olduğu tespit edilen A.B'nin, kurduğu sistemi "bayilik modeli" ile üçüncü şahıslara pazarladığı ve kişisel verilerin sorgulanabildiği sistemleri terör örgütleri de dahil olmak üzere isteyen kişilere ücret karşılığında sattığı belirlendi.

A.B'nin bu sistemi aylık ücret karşılığında bayilik modeliyle yaygınlaştırdığı ve 30'dan fazla bayi ağı oluşturduğu tespit edildi.

KİŞİSEL VERİLER TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞILMIŞ!

Ele geçirilen sistemlerin "log" kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yabancı kişiler ve terör örgütlerinin de bu verileri aktif şekilde kullandığı saptandı.

A.B'nin, satış yaptığı kişilere "devlet kurumlarının kendisini asla yakalayamayacağı ve tespit edilemeyeceği" yönünde beyanlarda bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

ÖRGÜT ELEBAŞI İTİRAFÇI OLDU

Örgüt elebaşı olduğu belirlenen A.B'nin itirafçı olmasıyla, yasa dışı siber faaliyetlerde kullanılan tüm teknik altyapı ve işleyiş, detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda yeni delillere de ulaşıldı. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan analizlerde çok sayıda kişisel veri bulundu.

Kullanım alanlarına ilişkin incelemeleri süren verilerin, terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaşıldığına yönelik bulgular detaylandırıldı.

177 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde şüphelilerin toplam para hacminin yaklaşık 177 milyon lira seviyesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tutuklanan siber suç şebekesi üyelerinin finansal hareketlerde iz bırakmamak amacıyla "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen çevrim dışı kripto para cüzdanlarını kullandıkları belirlendi.

MİT'ten kişisel verileri teröristlere satan çeteye operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

YENİ OPERASYONLAR YOLDA

Finansal hareketliliğin önemli ölçüde kayıt altına alındığı, suç gelirlerine yönelik el koyma ve finansal iz sürme çalışmalarının genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda yeni şüphelilere yönelik işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, MİT koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon ve sinerji tesis edildiğini, MİT'in bu tür yapılanmalara göz açtırmayacağını, sistemlere erişim sağlayan, bu yapılarla irtibatlı tüm kullanıcıların tespit edilerek adli süreçlere dahil edileceğini ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.