MİT'ten siber suç şebekesine darbe! 9 ilde eş zamanlı operasyon

MİT koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma yürütüldü.

Özetle

Yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri’de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.