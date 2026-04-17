Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

MİT'ten siber suç şebekesine darbe! 9 ilde eş zamanlı operasyon

Son dakika haberi: MİT'ten siber suç şebekesine yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 11:12

MİT koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma yürütüldü.

MİT koordinasyonunda, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK tarafından kamu bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan bir siber suç yapılanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı belirlendi.
Örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru incelemeye alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri’de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru da incelemeye alındı.

