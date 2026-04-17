Gülistan Doku dosyasında adı geçiyordu: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Tunceli merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla düğmeye basıldı.

BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALİMATI

Soruşturmanın en dikkat çeken ayağı ise mülki idari amirler düzeyinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, dönemin Tunceli Valisi olan ve şu an bakanlık bünyesinde müfettiş olarak görev yapan Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaları incelemek üzere ivedilikle müfettiş görevlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

2 TUTUKLAMA: "KASTEN ÖLDÜRME" VE "DELİL KARARTMA"

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi hakkında tutuklama kararı çıktı:

Erdoğan Elaldı: Dönemin İl Özel İdaresi çalışanı olan ve daraltılmış baz çalışması sonucu Gülistan Doku ile son teması kurduğu tespit edilen Elaldı, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Gökhan Ertok: "Delilleri yok etme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Munzur Üniversitesi’nin kamera sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİ SONEL’İN OĞLU GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 13 isim arasında, eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve valinin o dönemki yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, sorgulamaların "kasten öldürme" iddiası üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞ VE AİLESİ ADLİYEDE

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer ve diğer şüpheliler Uğurcan Açıkgöz, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

MEZARLIK YANINDA GİZEMLİ KAZI

Soruşturma dosyasında yer alan yeni bir rapor, arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. 12 Ocak tarihinde, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık alanında, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

ANNE BEDRİYE DOKU FENALAŞTI

Yıllardır kızından gelecek bir haberi bekleyen Doku ailesi, zanlıların adliyeye getirilişi sırasında zor anlar yaşadı. Tepki gösterdiği sırada fenalık geçiren anne Bedriye Doku, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.