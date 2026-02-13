Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Milyonlarca lira vurgun yaptılar! Dolandırıcılara GSM hattı temin eden şahıslara operasyon

Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da milyonlara liralık vurgun yapan dolandırıcılara GSM hattı temin eden şahıslara operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

13.02.2026
13.02.2026
Kendilerini ve olarak tanıtarak yapan şahıslara karşı harekete geçildi. Toplam 139 milyon TL dolandıran dolandırıcılara GSM hattı temin ettiği tespit edilen 7 şüpheli Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

GSM HATTI TEMİN ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, telefonla aradıkları vatandaşlara, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara GSM hattı temin eden şahıslara yönelik düzenlendi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde, şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği ve bu hatlarla 48 ilde 160 dolandırıcılık olayında 139 milyon TL’lik vurgun yapıldığı belirlendi.

BİRÇOK İLDE OPERASYON YAPILDI

Dolandırıcılara hat temin eden 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#polis
#savcı
#Gsm Hattı
#Gündem
