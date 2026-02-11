Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
5 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti! Polis ve savcı yalanına inandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde cep telefonundan kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 69 yaşındaki Kazım Kınık'ın 5 milyon 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parasını dolandırdı. Kazım Kınık, "5 milyon 200 bin TL'lik altın ve paramı ellerimle dolandırıcılara teslim ettim" derken yaşlı adamı dolandıran 3 şüpheli, İstanbul'a kaçmaya çalışırken Kocaeli'de yakalandı.

5 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti! Polis ve savcı yalanına inandı
'in Odunpazarı ilçesinde cep telefonundan kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 69 yaşındaki Kazım Kınık'ı dolandırdı. Olay, 9 Şubat tarihinde 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Dolandırıcılar, Kazım Kınık'a hakkında soruşturma yapıldığının ve elindeki birikiminin savcılık tarafından değerlendirmek üzere alınacağını bildirdi. Parayı vermeyi kabul eden Kazım Kınık'ın yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerinde 57 adet , 12 adet 30 gram bilezik ve 3 bin euro'su adresinden şüphelilerce teslim alındı.

5 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti! Polis ve savcı yalanına inandı

ŞÜPHELİLER İSTANBUL'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelilerin adrese gelişi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.B., H.E. ve A.B.'yi İstanbul'a kaçmaya çalışırken Kocaeli'de yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para Kazım Kınık'a teslim edildi.

5 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti! Polis ve savcı yalanına inandı

DOLANDIRICILAR BÖYLE KANDIRMIŞ

Yaşananları anlatan Kazım Kınık, "Dolandırıcılar telefonla aradılar; benim kimlik numaramı, bütün geçmiş ailemin hepsinin isimlerini, çocuğumu, kız kardeşlerimi, annemi, babamı, ölenimi, sağ olanımı, bütün hanımın tarafının kardeşlerini, annesini, babasını tümünün isimlerini söylediler. "Şu bankalarda senin alakan var mı" dediler. "Yok" dedim. Ben de ziynet olduğunu, para olduğunu söyleyip, "Seni biz emniyetini alabilmemiz için. Diyarbakır'da yakalanmışsın suçüstü, savcılık sana kâğıt getirdi, seni temize çıkarabilmemiz için. Ben, Komiser Volkan" dedi sanırım. Sonra, "Ben seni 155'ten arıyorum" dedi. "Ben senin polis olduğunu nerden bileyim" dedim. "İşte savcı ile irtibatlı" dedi, "Savcı seni tutuklayacak ama temiz olduğunu ispat etmek istiyor" dedi. "Senin ziynetin varmış. Bunları takip ediyorlar" dedi. "Senin dibindeki komşun, ev komşun. Köyden seni şikâyette bulunmuş" dedi. Hanımın fotoğrafını kimliğinin üzerine bir kadın yapıştırmışlar, onu attılar. Benim kimliğimin üzerine bir adam yapıştırmışlar, onu attılar. "Sen bunları tanıyor musun? Bunlar suçüstü yakalandı Diyarbakır'da" dediler. "Gizli polisiz, çocuğuna söyleme, kimseye duyurma" dediler. Hem benim hem eşimin telefonunu meşgul ettiler. İkimizi de bir yerlere haber vermesin diye" dedi.

5 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti! Polis ve savcı yalanına inandı

Kazım Kınık, "Elime güzelce saydım, kapıya geldiler, dolandırıcılara teslim ettim. Ondan sonra bana, "Şimdi senin savcılık teslim alıp sana ait olduğunu tespit edecek, 20 dakika sonra sana teslim edecekler" dedi. Sonra dedim, "Soyguncusunuz, ben polisim, sizi polise şikâyet edeceğim" dedim. Dolandırıcı, "Ben zaten polisim" dedi. "Sen polis falan değilsin, sen soyguncusun da benim kafam durdu" dedim. Ondan sonra toplam 1 saat içerisinde polis geldi. Komşunun kamerasından görüntü aldılar. Sonra dolandırıcılar yakalandı. Yakalandığına dair 1 saat içerisinde bize haber geldi. Eskişehir İl Müdürlüğümüze, Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Büro Amirliğimize teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Altınlarım eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Çok memnunum. Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu.

