Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! 'İlk gelen bulgu bu' diyerek açıkladı

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan mimar Ece Gürel tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 36 yaşındaki genç kadın neden hayatını kaybetti? İşte tüm detaylar...

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan yaklaşık 4 gün sonra, dün gece saatlerinde sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu belirtilmişti. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel'in gece yarısı ikinci kez kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

ECE GÜREL'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken; Müge Anlı'nın programında Gürel'in ölüm nedenine ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Programda, "Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var" ifadelerini kullanan Anlı, kahreden ölümle ilgili "Ölüm nedeni olarak uzun süre aç ve susuz kaldığından organları iflas etmiş dendi. İlk gelen bulgu bu" dedi.

ECE GÜREL'İN BABASININ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu'nun kızının ölümü sonrası yaptığı açıklama yürekleri dağladı. Koçoğlu "Ormanda 3 gün boyunca biz onu aradık. Ormanda ölü bulunmuş olsaydı canım bu kadar acımazdı. Hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetmesi bizi paramparça etti." dedi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Gürel'in cenazesi Bağcılar'da ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.