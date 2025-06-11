Minguzzi ailesini tehdit davasında ara karar çıktı

İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden iki sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran Çarşamba gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede, B.A.'nın birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ç.D. hakkında ise hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor.