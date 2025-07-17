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 | Özge Sönmez

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı! Tehdit mesajlarını tek tek okudu

İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada ara karar açıklandı. Dava 2 Ekim'e ertelenirken, ailenin avukatı Rezan Epözdemir adliye önünde isyan etti. Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Epözdemir, "Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:27

'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada 5 sanık hakim karşısına geçti. Tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, tanıkların dinlenilmesi amacıyla 2 Ekim'e ertelendi. Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, eşi ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı! Tehdit mesajlarını tek tek okudu

AVUKAT EPÖZDEMİR TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.

Hak arama özgürlüklerini kullandıklarını aktaran Epözdemir, "Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı! Tehdit mesajlarını tek tek okudu

"İNSANIN İNSAN OLMA VASFINA AYKIRI TEHDİTLERDE BULUNULDU"

Epözdemir, "Taleplerimizin önemli bir kısmı bu kere, ilk defa yargılamanın başından beri kabul edildi. Bu, bizim için adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağına dair umutlarımızı artırdı. Son derece önemli ve kıymetli; yargılamanın başından beri dermeyan ettiğimiz, başta kamera kayıtları olmak üzere birçok talep kabul edilmiş oldu. Bu yargılamada müvekkilime, ailesine olağan dışı, insanın insan olma vasfına aykırı tehditlerde bulunuldu. Mezar, bizim kültürümüzde, sosyalleşme sürecimizde, değer yargılarımızda. Biz, bu faillerin ve bu canilerin emsal mahiyette cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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