Minik Edanur'un ölümüne neden olan çukur kapatıldı

02 May 2024 15:06 - Güncelleme : 02 May 2024 15:06

Kahreden olay 26 Nisan'da Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bulunan bir parkta meydana gelmişti. İBB ekipleri parkta kazı çalışmaları yapmış çalışmalar sonrası oluşan çukur ise su ile dolmuştu.

5 YAŞINDAKİ EDANUR ÇUKURA DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

ÇUKUR KAPATILDI

Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü.