02 May 2024 15:06 - Güncelleme : 02 May 2024 15:06
Minik Edanur'un ölümüne neden olan çukur kapatıldı
Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki Edanur'un düşerek hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahreden olay 26 Nisan'da Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bulunan bir parkta meydana gelmişti. İBB ekipleri parkta kazı çalışmaları yapmış çalışmalar sonrası oluşan çukur ise su ile dolmuştu.
5 YAŞINDAKİ EDANUR ÇUKURA DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.
ÇUKUR KAPATILDI
Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı