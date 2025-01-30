Minik Efe'nin sözleri hüzünlendirmişti! 3 kardeş devlet korumasına alındı

30 Ocak 2025 13:05 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:06

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 3 çocuk ölümden döndü. Ölümle burun buruna gelen çocuklardan 7 yaşındaki Efe'nin 'Annemin parası yok ama' diyerek gözyaşı dökmesi izleyenleri hüzünlendirmişti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 çocuğun tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındığı bildirildi.

Antalya'da yürekleri ağza getiren yangın bir gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıktı. Kısa sürede tüm evi saran dumanda evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ambulansa alınan çocuklardan Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek ağladı. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annesi kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

"ANNEMİN PARASI YOK AMA"

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 5 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı.

EFE: PARA ALMADILAR

Hastanede keyfi oldukça yerinde olan Efe ise kendini iyi hissettiğini belirterek doktorların kendisine iyi baktığını söyledi. Basın mensuplarının ‘Senden para aldılar mı?' sorusuna ise ‘Hayır almadılar' diyen küçük çocuk, ‘Param var' diyen annesine de saçlarını kestirmek istediğini söyledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Yaşananların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında 'Antalya’da yangında 3 çocuk ölümden döndü' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27.01.2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."