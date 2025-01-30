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Pendik marinada korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:13

Pendik marinada teknelerin yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Pendik marinada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Teknelerin yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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