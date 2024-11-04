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Minik Metehan'ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:23
Minik Metehan&#039;ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Edirne'de 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki Metehan Gürtunca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinekliğin açılmasıyla birlikte düştüğü öğrenilen minik Metehan'ın ailesi sinir krizi geçirdi.

Edirne'den kahreden bir haber geldi. Ailesiyle birlikte bir apartmanın beşinci katında yaşayan 2 yaşındaki Metehan Gürtunca, pencerenin sinekliğinin açılmasıyla birlikte aşağıya düştü.

Minik Metehan'ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine çakılan minik Metehan, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metehan, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Metehan'ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi - 2. Resim

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

2 yaşındaki Metehan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Edirne Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Minik Metehan'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. 

Minik Metehan'ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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