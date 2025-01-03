Minik Servet'i döve döve öldürmüşler... Vahşette yeni gelişme: Anne ve ablanın cezası belli oldu

03 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:49

İstanbul Fatih’te annesi ve üvey ablası tarafından darp edilen 7 yaşındaki Servet Nabıeva’nın ertesi gün yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; olayın sorumlusu olarak görülen anne ve ablanın yargılanması talep edildi. Her iki şüpheli için 12’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Fatih’te 17 Kasım 2023’te 7 yaşındaki Servet Nabıeva’nın, Özbekistan uyruklu annesi ve üvey ablası tarafından darp​ hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; olay günü Servet Nabıeva’nın yerdeki bir yatak üzerinde hareketsiz şekilde bulunduğu, vücudunun görünen bölgelerinde yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş olduğu ifade edildi.

DEMİR ASKIYLA DÖVMÜŞ...

İddianamede; 20 yaşındaki üvey abla Mehrıbonu Nabıeva’nın ifadesine de yer verildi. Mehrıbonu, olay günü duştan çıktığında Servet’in yalnızca tişört giyerek 5 yaşındaki kardeşi Melek’e sarıldığını görüp sinirlendiğini ve demir askıyla Servet’in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını söyledi.

GEÇMİŞ RAHATSIZLIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Mehrıbonu, Servet’in ayılması için yüzüne su çarptığını, daha sonra ona su vermeye çalıştığını ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu ve renginin solduğunu belirtti. Mehrıbonu, annesi eve geldiğinde olayı anlattığını, annesinin de sinirlenerek Servet’e birkaç tokat attığını, ardından bir şeyler yedirmek istediğini ancak Servet’in yediklerini kustuğunu, sonrasında uyuduğunu ve ertesi sabah hareketsiz şekilde bulunduğunu aktardı. Şüpheli Mehrıbonu, Servet’in ölümünün geçmiş rahatsızlıklarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Şüpheli anne Nılufar Nabıeva ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet’i darp etmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet’in neticeten ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu Nabıeva ve Nılufar Nabıeva’nın ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli anne ve kızın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.