Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Masada KAAN var

29 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:25

F-35 üzerinden KAAN için çarpıcı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine yer verdiler

F-35 üzerinden KAAN için çarpıcı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine yer verdiler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve beraberindeki heyet 4 Eylül tarihinde Ankara'ya geliyor. 2012 yılından bu yana ilk defa Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirilecek. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve beraberindeki heyetin yapacağı ziyaretin en önemli konu başlıkları arasında, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar olacak.

Öte yandan heyetler arasında görüşmelerde; Savunma alanında iş birliği, bölgede yaşanan sorunlar ve stratejik konular ele alınacak.

Sisi'nin Türkiye ziyareti öncesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'ye giderek Sisi ile görüşmeler gerçekleştirip; Ekonomik ve kültürel anlamda iş birliklerine hazırız' mesajı vermişti.

"MISIR KAAN'I İSTİYOR"

Mısır havacılık sektöründe attığı adımlar kapsamında ABD'den F35 siparişi için çalışmalara başlamıştı. Ancak ABD'nin F35 teslimi için 10 yıl sonrasına teslim tarihi vermesi, Mısır'ın yeni projelere yönelmesine sebep oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN projesi için teklif yapacağı iddia edildi. Türkiye'nin yerli ve milli şekilde üretip geliştirdiği 5. Nesil savaş uçağımız KAAN'ın 2028 yılında aktif şekilde sahada olması için çalışmalar sürüyor.

Savunma Sanayii alanında büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye, 30'dan fazla ülkeye insansız hava aracı ihracatı gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin yerli ve milli şekilde üretip geliştirdiği 5. Nesil savaş uçağımız KAAN için şimdiden talepler gelmeye başladı.

İlk test uçuşunu başarıyla tamamlayan KAAN’ın yeni üretimleri, gösteriye çıkan ilk uçakla aynı olmayacak. Sürekli geliştirilmeye açık olan KAAN’ın yeni varyasyonlarında yazılımlar farklılaşırken silah sistemlerinde de geliştirme yapılıp, 6.Nesil savaş uçaklarında olan özellikler eklenecek.

KAAN’ın yeni varyasyonlarında Milli motor konfigürasyonu kullanılması için de çalışmalar sürüyor.