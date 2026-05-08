Mısır televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN’a ilişkin, "YILDIRIMHAN’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah’tan diliyoruz" dedi.

HABERİN ÖZETİ Mısır televizyonunda Türkiye'ye coşku dolu sözler: 'YILDIRIMHAN Müslümanların onur kaynağı" Mısır televizyonunda konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN'ın Müslümanlar için bir onur kaynağı olmasını dilediğini belirtti. Mısırlı sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesini İslam, Müslümanlar ve mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan dilediğini söyledi. YILDIRIMHAN, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen, Türkiye'nin en büyük ve en uzun menzilli kıtalararası hipersonik balistik füzesi olma özelliğini taşıyor. Sunucu El Salih, füzenin 6 bin kilometre menzile ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip olmasının teknolojik ve jeostratejik anlamda önemine dikkat çekti. El Salih, Türkiye'nin bu gelişme sonrası küresel güç dengelerinde ve bölgesel konumunda nasıl bir değişim yaşayacağını sorguladı. Gazeteci, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişi çerçevesinde, dost ülkelerle, özellikle Suudi Arabistan ile ilişkilerinin derinleşerek bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturabileceğini ifade etti.

YILDIRIMHAN'IN DÜNYADA YANKILARI SÜRÜYOR



Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN’ın uluslararası toplumda getirdiği yankı sürüyor. Mısır merkezli yayın kuruluşu Alqanat 9’da yayınlanan bir program sırasında konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye’nin envanterindeki yeni füzeye ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.

Mısırlı sunucu konuşmasında, "Saygıdeğer izleyiciler, YILDIRIMHAN sizleri selamlıyor. YILDIRIMHAN’ın; İslam’ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah’tan diliyor ve sizlere şunu soruyoruz, Türkiye (bugünden önce küresel güç dengelerinde nasıl bir konumdaydı ve) YILDIRIMHAN füzesinin duyurulmasının ardından nasıl bir konuma geldi?" ifadelerini kullandı.



El Salih, YILDIRIMHAN füzesinin karakteristiklerine dikkat çekerek, "Türkiye’nin 6 bin kilometre menzile sahip ve 25 Mach hızı aşan hıza sahip kıtalararası bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor? Bu sadece teknolojik bir gelişme mi? Ya da güç dengelerini yeniden şekillendiren jeostratejik bir dönüşüm mü? Türkiye bugün yapılan bu açıklamanın ardından bölgede, hatta dünyada rolünü nasıl yeniden tanımlayacak?" dedi.



"TÜRKİYE ÖN SIRALARA YÜKSELDİ"

Türkiye’nin bölgesel stratejik ortaklarıyla ilişkilerine dikkat çeken gazeteci, "Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda. Bu çerçevede dost ülkelerle ilişkiler, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bu dönüşüm ışığında nasıl gelişti? İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor" dedi.

El Salih’in ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.