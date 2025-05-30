MİT Akademisi'nin raporu yayınlandı! 'ABD, Çin'e muhtaç'

Milli İstihbarat Akademisi’nin “Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye: Jeopolitik Satrançta Yeni Dinamikler ve Aktörler” başlıklı analizi, küresel enerji dönüşümünün ve savunma sanayisinin kritik hammaddesi olan nadir toprak elementlerinin (NTE) jeopolitik ve ekonomik önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Elektrikli araçlardan rüzgâr türbinlerine, elektronik cihazlardan F-35 savaş uçaklarına kadar geniş bir yelpazede vazgeçilmez hale gelen NTE’ler, küresel güç dengelerinde stratejik bir kaldıraç olarak öne çıkıyor. Çin’in üretim ve rafinasyondaki hakimiyeti, ABD’nin bu alandaki bağımlılığı ve Türkiye’nin Eskişehir/Beylikova’daki 694 milyon tonluk dev rezerviyle yükselen potansiyeli, analizin temel eksenlerini oluşturuyor. Türkiye, JORC/UMREK uyumlu doğrulama, ölçeklenebilir rafinasyon ve döngüsel geri kazanım stratejileriyle, sadece rezerv sahibi değil, aynı zamanda katma değer üreten bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Küresel satranç tahtasında NTE’lerin giderek artan önemi, yeni tedarik hatları ve aktörlerin (Türkiye, Ukrayna, Grönland) entegrasyonuyla dengelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor. İşte Milli İstihbarat Akademisi’nin detaylı çalışması…

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan "Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye: Jeopolitik Satrançta Yeni Dinamikler ve Aktörler" başlıklı analiz yayınlandı. Akademi tarafından hazırlanan analize göre, NTE'ler günümüzde yalnızca elektrikli araçlar, rüzgar türbinler ve elektronik cihazlar için değil; savunma sanayisinin kritik platformları için de vazgeçilmez hale geldi. Analizde, 2024 yılında 325 milyar dolara ulaşan kritik mineraller pazarının, 2040 yılında 770 milyar dolara ulaşacağının altı çizildi. Öte yandan, NTE temelli elektronik ve motor sanayisinin halihazırda 1 trilyon doları aştığı belirtildi.

SEKTÖRDE ÇİN ETKİSİ!

Akademinin dikkat çektiği bir diğer önemli unsur ise Çin'in küresel NTE piyasasındaki baskın konumu; Çin, 2024 itibarıyla küresel NTE cevher üretiminin yüzde 61'ini, rafinasyon ve ayrıştırmanın ise yüzde 92'sini tek başına üstlendi. Bu kapsamda, yalnızca 2024 yılında 300 bin ton NdFeB kalıcı mıknatıs üretmiş; ABD'nin bin ton olacak hedef hacmini yaklaşık 300 kat arttı. 4 Nisan 2025'te yedi NTE'ye yönelik ihracat lisansı zorunluluğu getirilmesi, Pekin'in "üret, kısıtla, lisansla" modelini güçlendirdiği ve küresel fiyatlama üzerinde etkili konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

ABD SAVUNMADA ÇİN'E MUHTAÇ!

Akademinin altını çizdiği değerlendirmelerden biri de ABD'nin bu stratejik kaynaklara olan yüksek bağımlılığı; 2020-2023 arasında ihtiyaç duyduğu NTE'lerin yüzde 70'ini Çin'den ithal eden ABD, ağır NTE'de tamamen dışa bağımlı halde.

Bir F-35 savaş uçağı için yaklaşık 410 kilogram, Arleigh Burke sınıfı destroyer için 2,36 ton ve Virginia sınıfı denizaltı için 4,17 ton NTE gereksinimi olduğu belirtilerek, herhangi bir arz kesintisinin ABD'nin caydırıcılık mimarisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YENİ TEDARİK HATLARI!

Analizde vurgulanan bir diğer önemli başlık ise ABD'nin Çin bağımlılığını azaltmaya yönelik girişimleri. 30 Nisan tarihli ABD-Ukrayna Mineral Anlaşması ile daha önceki 500 milyar dolarlık geri ödeme planı yerine "yarı yarıya ortak fon" modeli benimsendi. Böylece Ukrayna'nın sahip olduğu yüzde 5'lik küresel rezerv potansiyeli ABD için stratejik bir alternatif tedarik hattı oluşturdu.

Ancak rezervlerin yüzde 40'ının Rusya'nın işgali altındaki bölgelerde olduğu ve savaşın altyapı üzerindeki yıkıcı etkilerinin kısa vadede üretimi sınırlayacağı da not edildi. Grönland'daki disprosyum ve terbiyum açısından zengin yataklar ise ABD açısından ağır NTE açığını kapatacak bir diğer stratejik öncelik olarak değerlendiriliyor.

YÜKSELEN YILDIZ TÜRKİYE!

Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı analizde Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklara özel bir bölüm ayrıldı. Eskişehir/Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezerv, Türkiye'yi Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci NTE sahası konumuna taşıyor.

Yıllık 10 bin tonluk pilot tesisin faaliyete geçmesinin ardından, Türkiye'nin hedefi yıllık 570 bin tonluk saflaştırma kapasitesine ulaşarak bu alanda Avrupa başta olmak üzere yakın bölgenin "baş aktörü" haline gelmek.

NTE'DE MİLLİ STRATEJİ

Analizde, Türkiye'nin önümüzdeki on yıllık süreçte yalnızca rezerv sahibi değil, aynı zamanda katma değer üreten bir aktöre dönüşmesi için üç eksenli bir strateji sunuluyor.

Bu strateji: JORC/UMREK uyumlu doğrulama süreçleri, ölçeklenebilir rafinasyon altyapısı ve ileri manyetik alaşım Ar-Ge'si, Döngüsel geri kazanım hatlarının entegrasyonunu içeriyor.