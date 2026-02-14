Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

MİT Başkanı İbrahim Kalın Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı. Kalın, konferansta İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika ve terörle mücadele konuları ağırlıklı görüşmeler yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 18:26

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanı da yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre konferansa katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, , yasa dışı göç, konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

KONFERANS PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih’te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor. Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

