TGRT Haber
15°
Politika
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
16:36
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
16:40

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
BAE ziyaretinde, ikili iş birliğinin derinleştirilmesi ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetiyle Etiyopya'yı ziyaret edecek.
Her iki ziyaret vesilesiyle çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

TARİH BELLİ OLDU

Duran, paylaşımında 'ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla ve 'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

