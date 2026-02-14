Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayıran ve tecrübeli file bekçisini Fenerbahçe’ye uğurlayan Beşiktaş, kalede beklediği güveni henüz tesis edemedi.

Roma’dan kiralanan Devis Vasquez’in maç eksiği ve Ersin Destanoğlu’nun eleştirilen performansı, yönetimi "nokta atışı" bir transfer için harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, hücum hattını Hyeon-gyu Oh ile güçlendirirken, savunmanın en gerisi için gözünü Brezilya’ya dikti.

Brezilya basınından Bolavip’in haberine göre; Beşiktaş, Santos forması giyen 25 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao için resmi teklifini iletti. Santos cephesi, genç eldiven için kapıyı 15 milyon Euro seviyelerinden açarken, Kartal'ın ilk teklifinin reddedildiği ancak yeni bir paketle pazarlık masasına döneceği belirtiliyor.

INTER’DEN SANTOS’A, SANTOS’TAN AVRUPA’YA

Kariyerinde bir dönem Inter forması da giyen ancak İtalya'da beklediği şansı bulamayan Brazao, 2024 başında bedelsiz olarak Santos’un yolunu tutmuştu. Brezilya ekibinde adeta küllerinden doğan başarılı kaleci, şu ana kadar: 94 resmi maçta görev alırken, 29 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Özellikle refleksleri ve yan top hakimiyetiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY’IN DA LİSTESİNDEYDİ

Adı daha önce Fernando Muslera sonrası dönem için Galatasaray ile de anılan Brazao, Brezilya liginin en formda isimleri arasında gösteriliyor. Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemine bırakmadan bu işi bitirerek kaledeki belirsizliğe son vermek istiyor.