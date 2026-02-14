Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Spor
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ta Mert Günok sonrası kale alarm veriyor. Ersin Destanoğlu'nun performansı tartışılırken, siyah-beyazlı yönetim gözünü Brezilyalı genç kaleciye dikti. Kara Kartal, Santos’un 15 milyonluk yıldızı için Brezilya’ya resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı
Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayıran ve tecrübeli file bekçisini Fenerbahçe’ye uğurlayan Beşiktaş, kalede beklediği güveni henüz tesis edemedi.

Beşiktaş'ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, kaledeki sorunları çözmek amacıyla Santos'un 25 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao için teklif yaptı ancak kulübü 15 milyon Euro talep ederek ilk teklifi reddetti.
Beşiktaş, Mert Günok'un ayrılığı sonrası kalede beklenen güveni bulamadığı için yeni bir kaleci arayışında.
Siyah-beyazlılar, Brezilya'nın Santos takımından 25 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao için resmi teklifte bulundu.
Santos, genç kaleci için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ederek Beşiktaş'ın ilk teklifini geri çevirdi.
Beşiktaş'ın, yeni bir teklif paketiyle pazarlık masasına dönmesi bekleniyor.
Kariyerinde Inter forması da giyen Brazao, Santos'taki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.
Beşiktaş'ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

Roma’dan kiralanan Devis Vasquez’in maç eksiği ve Ersin Destanoğlu’nun eleştirilen performansı, yönetimi "nokta atışı" bir transfer için harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, hücum hattını Hyeon-gyu Oh ile güçlendirirken, savunmanın en gerisi için gözünü Brezilya’ya dikti.

Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

15 MİLYON EURO’LUK ENGEL

Brezilya basınından Bolavip’in haberine göre; Beşiktaş, Santos forması giyen 25 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao için resmi teklifini iletti. Santos cephesi, genç eldiven için kapıyı 15 milyon Euro seviyelerinden açarken, Kartal'ın ilk teklifinin reddedildiği ancak yeni bir paketle pazarlık masasına döneceği belirtiliyor.

Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

INTER’DEN SANTOS’A, SANTOS’TAN AVRUPA’YA

Kariyerinde bir dönem Inter forması da giyen ancak İtalya'da beklediği şansı bulamayan Brazao, 2024 başında bedelsiz olarak Santos’un yolunu tutmuştu. Brezilya ekibinde adeta küllerinden doğan başarılı kaleci, şu ana kadar: 94 resmi maçta görev alırken, 29 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Özellikle refleksleri ve yan top hakimiyetiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı

GALATASARAY’IN DA LİSTESİNDEYDİ

Adı daha önce Fernando Muslera sonrası dönem için Galatasaray ile de anılan Brazao, Brezilya liginin en formda isimleri arasında gösteriliyor. Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemine bırakmadan bu işi bitirerek kaledeki belirsizliğe son vermek istiyor.

Beşiktaş’ta eldivenler değişiyor: Kale için 15 milyon euroluk operasyon! Resmi teklif yapıldı
