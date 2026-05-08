Mersin’de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MİT destekli DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Erdemli ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 şüphelinin yeri tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİT DESTEĞİYLE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Erdemli ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 şüphelinin yeri tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.