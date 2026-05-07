İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yürütülen çalışma kapsamında; terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.