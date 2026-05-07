İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPTILAR

Yürütülen çalışma kapsamında; terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTIN ALINDI

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.