MİT, FETÖ'nün para kasalarını ifşa etti! İngiltere teröristlere resmen kucak açmış: Tek adreste onlarca şirket

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üst düzey çok sayıda FETÖ üyesinin hain darbe girişiminden önce İngiltere'ye kaçtığını ve burada çok sayıda şirket kurduklarını ortaya çıkardı. Örgütün para kasalarını tek tek ifşalayan MİT, teröristlerin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiğini tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'nün para kasalarını ifşa etti. Dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren FETÖ'nin Avrupa’daki yapılanmasının en önemli merkezlerinden biri ise İngiltere... İngiltere, hain darbe girişimi öncesi birçok örgüt yöneticisinin sığındığı ülkelerden biri haline geldi.

İNGİLTERE TERÖRİSTLERE VATANDAŞLIK DAĞITTI

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı firari Mustafa Yeşil, Koza Altın’ın eski sahibi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak’taki yöneticisi Talip Büyük, FETÖ’nün gizli kasası ve iki numarası Mustafa Özcan ile ortağı Ali Çelik ve Bank Asya’nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi örgütün önde gelen isimleri de İngiltere’ye kaçanlar arasında yer aldı.

İngiltere’de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ’cü var. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ’cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi: 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi gözüken dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var. FETÖ’nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri bu adrese kayıtlı. Aynı adrese kayıtlı daha birçok ismi bilinen FETÖ’cünün şirketi var. FETÖ’cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri var.

PARA MİKTARININ BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNMİYOR

Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.