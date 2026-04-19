Gündem

Editor
 | Onur Kaya

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten zehir tacirlerine ortak operasyon: 500 milyon TL'lik kokain ele geçirildi

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, İstanbul istikametine seyir halinde olan Panama bandıralı bir gemiyi Kocaeli açıklarında durdurdu. Gemide yapılan aramalarda konteynerler içinde gizlenmiş 106 kiloluk kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 500 milyon TL civarında olduğu belirtildi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 00:55
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 01:52

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu trafiğine yönelik gerçekleştirilen dev bir operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; , ve birimlerinin nefes kesen iş birliğiyle, Panama bandıralı bir gemide piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 106 kilogram ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten zehir tacirlerine ortak operasyon: 500 milyon TL'lik kokain ele geçirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin iş birliğiyle Panama bandıralı bir gemide yaklaşık 500 milyon TL değerinde 106 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Panama bandıralı bir gemide uyuşturucu bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.
Gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramada konteynerlerde gizlenmiş 106 kilogram kokain bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede 'Sıfır Tolerans' vurgusu yaparak baronların kökünün kazınacağını belirtti.
Ele geçirilen kokainin miktarı ve piyasa değeri, son dönemde deniz yoluyla yapılan kaçakçılığa vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.
MİT, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK’TEN ORTAK OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Panama çıkışlı bir gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Jandarma birimleri harekete geçti. Söz konusu gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında, İstanbul istikametine seyir halindeyken Sahil Güvenlik unsurları tarafından durduruldu.

Sahil Güvenlik botları refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla kapsamlı bir adli arama yapıldı. Konteynerler içerisinde gizlenmiş halde bulunan 106 kilogram kokain, güvenlik güçlerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten zehir tacirlerine ortak operasyon: 500 milyon TL'lik kokain ele geçirildi

BAKAN GÜRLEK: BARONLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede "Sıfır Tolerans" vurgusu yaptı. Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten zehir tacirlerine ortak operasyon: 500 milyon TL'lik kokain ele geçirildi

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK DARBELERİNDEN BİRİ

Uluslararası uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli tahkikatın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve piyasa değeri, son dönemde deniz yoluyla yapılan kaçakçılığa vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

