67 şehirde uyuşturucuya ağır darbe! En çok uyuşturunun ele geçirildiği iller belli oldu

Türkiye'de 67 şehirde 7-12 Nisan tarihleri arasında polis ekipleri tarafından narkotik operasyonları düzenlendi. Operasyonların ardından gözaltına alınan 839 şüpheliden 349'u tutuklanırken adreslerde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:31

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 7-12 Nisan tarihleri arasında 67 şehirde narkotik operasyonlarına imza atıldı. Zehir tacirlerine ağır darbe indirilen operasyonların ayrıntıları da belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7-12 Nisan tarihleri arasında 67 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerine darbe vuruldu.
Operasyonlarda 839 kişi yakalanarak gözaltına alındı, 349'u tutuklandı ve 115'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirildi.
Operasyonlarda bin 329 ekip ve 3 bin 322 personel görev aldı, 16 hava aracı ve 39 narkotik köpeği kullanıldı.
En çok uyuşturucunun ele geçirildiği iller arasında İstanbul, Van, Osmaniye, Sivas, İzmir, Batman, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Düzce, Çorum, Ankara, Uşak ve Konya yer alıyor.
Edinilen bilgiye göre, 67 şehirdeki operasyonlarda 839 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 349'u tutuklanırken 115'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Öte yandan operasyonlarda belirlenen adreslerde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirildi.

EN ÇOK UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ İLLER BELLİ OLDU

Geniş çaplı perasyonlarda bin 329 ekipten oluşan 3 bin 322 personel görev alırken, 16 hava aracı ve 39 narkotik köpeğinin katılımıyla da destek sağlandı.

En çok uyuşturucunun ele geçirildiği iller ise şu şekilde:

İstanbul: 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 adet ecstasy
Van: 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin
Osmaniye: 48 kilo 750 gram metamfetamin
Sivas: 27 kilo metamfetamin ve 28 bin 56 adet sentetik ecza
İzmir: 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 adet sentetik ecza, 101 bin 520 adet ecstasy
Batman: 24 kilo 600 gram metamfetamin
Diyarbakır: 17 kilo 400 gram skunk
Antalya: 17 kilo 20 gram skunk
Bursa: 15 kilo esrar, 14 kilo 630 gram skunk
Düzce: 11 kilo 830 gram skunk
Çorum: 249 bin 473 adet sentetik ecza
Ankara: 169 bin 664 adet sentetik ecza
Uşak: 73 bin 740 adet sentetik ecza
Konya: 60 bin 536 adet sentetik ecza

