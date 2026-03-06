Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

MİT MI6'ten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın korunmasını mı istedi? DMM'den açıklama var

Türkiye'nin, İngiliz İstihbarat Servisi MI6'ten Suriye Cumhurbaşkanı için güvenlik talebinde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

MİT MI6'ten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın korunmasını mı istedi? DMM'den açıklama var
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 20:20

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı () üzerinden İngiliz İstihbarat Servisi MI6'ten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın korunmasını istediğini öne sürdü.

Haberin yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) harekete geçti.

MİT MI6'ten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın korunmasını mı istedi? DMM'den açıklama var

"TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Merkez tarafından yapılan açıklamada "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir işbirliği içindedir." denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Suriye makamları ile birlikte terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu işbirliğinin en güncel örneklerindendir.

MİT MI6'ten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın korunmasını mı istedi? DMM'den açıklama var

MİT HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNMADI

Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in, MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye lideri Ahmed Şara ABD'ye geldi! 79 yıl sonra bir ilk
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı
ETİKETLER
#deaş
#suriye
#dezenformasyon
#mit
#Mi6
#Gündem
