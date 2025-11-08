Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Siber suçlara geçit yok

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma Genel Komutanlığı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. 6 Kasım’da İstanbul ve Adana’da eş zamanlı gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda 2 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Siber suçlara geçit yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 13:28

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 6 Kasım’da İstanbul ve Adana’da gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Siber suçlara geçit yok

Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Siber suçlara geçit yok

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Soruşturma kapsamında, faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 7545 sayılı Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Siber suçlara geçit yok

Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi. Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

ETİKETLER
#mit
#siber güvenlik
#hacker
#Siber Casusluk
#Kişisel Veri Ihlali
#Yasa Dışı Siber Faaliyetler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.