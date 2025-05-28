MİT'e Suriye'de kritik görev! Atılan her adım rapor edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'MİT, PKK'nın silah bırakma sürecini yakından takip edecek' ifadelerinden sonra, Suriye'de konuşlanan ve hem sınır güvenliğimizi hem de bölgede yaşayan vatandaşlara tehdit unsuru oluşturan YPG için de çalışmalara başladı. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda hiçbir aksaklık istemeyen Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte yaşanan 'Çözüm Süreci' krizinin tekrarlanmaması için MİT öncülüğünde oldukça titiz çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile hem sahada hem de masada etkin rol oynayan Milli İstihbarat Teşkilatı, YPG'nin attığı her adımı rapor edecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yoğun çabalarıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları, 12 Mayıs tarihinde PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararıyla yeni bir dönemi başlattı.

Uzun yıllardır hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlı bir şekilde devam eden terörle mücadele başarıyla sonuçlandı ve teröristler silah bırakma şartını kabul etti.

MİT'E KRİTİK ROL!

Türkiye, terörle mücadelesini yurt içi ve sınır ötesinde kararlı bir şekilde sürdürürken, Suriye'deki gelişmeler özellikle YPG'nin faaliyetleri nedeniyle ulusal güvenliğimiz açısından kritik bir önem taşıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu süreçte yalnızca PKK'nın silah bırakma taahhütlerini denetlemekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki istikrarı sağlamak ve Türkiye'nin çıkarlarını korumak için stratejik bir rol üstlenecek.

"MÜCADELEDEN BİR MİLİM GERİ ATMAYIZ!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), özellikle PKK'nın silah bırakma sürecini titizlikle izleyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan, “Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız,” diyerek Türkiye’nin kararlı duruşunu net bir şekilde ifade etti.

MİT, YPG'Yİ YAKINDAN TAKİP EDECEK!

Edinilen bilgilere göre; MİT'in Suriye'deki YPG unsurlarının faaliyetleri yakından takip edilecek. Teşkilatın bu süreçte, geçmişte “Çözüm Süreci’nde” yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması için yoğun bir çaba sarf edeceği öğrenildi. MİT mensupları, sahadaki gelişmeleri detaylı bir şekilde izleyerek süreci sıkı bir denetim altında tutacak ve atılan her adımı raporlayacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, terörle mücadeledeki kararlılığını korurken, silah bırakma süreçlerinin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemleri alıyor.