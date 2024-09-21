MİT'ten dikkat çeken siber saldırı açıklaması! "Siber tehdit ve güvenlik ile önlemlerimizi alıyoruz..."

21 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:44

Lübnan'da 17 Eylül tarihinde meydana gelen çağrı cihazlarının patlaması sonucunda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken 2 bin 323 kişi de yaralandı. Ertesi gün ise telsizlerin patlaması sonucunda 25 kişi ölmüş 600'den fazla kişi yaralanmıştı. Siber saldırılar sonucunda meydana gelen patlamaları İsrail üstlendi. Yaşanan bu siber istihbarat saldırısı sonrası, ne kadar güvendeyiz sorusu gündem olurken, MİT'ten siber istihbarat hakkında açıklama geldi.

İsrail, Orta Doğu​'da kan dökmeye devam ediyor. Son olarak Lübnan​'da gerçekleştirdiği siber saldırı​ ile Hizbullah​ mensuplarının üzerinde taşıdığı çağrı cihazlarını eş zamanlı şekilde patlatarak ikisi çocuk 12 kişinin ölümüne 2 bin 323 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Bir sonraki günde yapılan siber saldırı sonucunda ise telsizler patlatılarak 25 kişi öldürülmüş 600'den fazla kişi yaralanmıştı. İsrail'in bu siber saldırıları sonucunda Orta Doğu'da endişe ve panik havası oluştu.

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da; Acaba bu saldırılar Türkiye'de de olabilir mi diye sormaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en hassas kurumlarından birisi olan Milli İstihbarat Teşkilatı kendi resmi sayfasından yaptığı açıklama ile siber istihbarat kavramıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Sistematik çalışma prensibimizle ve etkin dinamik yapımızla sürekli gelişen teknolojiye ayak uyduruyoruz' diyen İstihbarat Teşkilatı, şu açıklamaları gerçekleştirdi:

"SİBER TEHDİTLERİ ANALİZ ETMEKTEYİZ"

"Kanunen verilen görevlerimizi yerine getirmek amacıyla her türlü teknik istihbarat usul, araç ve sistemlerini kullanarak teknik faaliyetler yürütmekte, siber tehdit ve güvenlikle ilgili bilgi, belge, haber ve veri toplamakta, kaydetmekte ve analiz etmekteyiz. Sistematik çalışma prensibimizle ve etkin, dinamik yapımızla sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamanın ve ülke sınırlarını aşan siber tehditlere karşı uluslararası iş birliği yapmanın kritik öneme sahip olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz."

"TEHDİTLERE KARŞI ERKENDEN ÖNLEM ALIYORUZ"

"Muhabere ve muhabere dışı sinyaller kullanarak erken ihbar ve ikaz bilgileri de dâhil olmak üzere haberleşme ve radar sinyallerini yakalayıp analiz etmekte, istihbarata dönüştürmekteyiz. Hasım iletişimini anlamak, askerî operasyonları desteklemek, terörizmi engellemek, tehditlere karşı erkenden önlem almak gibi kritik amaçlarla yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında elde ettiğimiz istihbaratı derleyerek ilgili makamlara sunmaktayız."