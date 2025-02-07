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Editor
 | Onur Kaya

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!

Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK sözde özel kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ta etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:41

Türk ordusu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde PKK'ya üst düzey bir darbe daha vuruldu.

MİT, PKK/KCK'nın sözde özel kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'i Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

HAİN SALDIRILARIN FAİLLERİNDENDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.

HER YERDE ARANIYORDU

Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.

BÜYÜKŞEHİRLERE BOMBA GÖNDERİYORDU

MİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti. Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

 

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