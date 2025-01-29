MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Örgütün sözde yöneticisi Şiraz Ömer öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:55
Son dakika haberi: MİT, .terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.
SÖZDAR AFRİN KOD ŞİRAZ ÖMER ÖLDÜRÜLDÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’de eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye bir operasyon daha düzenledi. MİT'in nokta operasyonunda örgütün sözde yöneticilerinden Sözdar Afrin kod Şiraz Ömer, öldürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı